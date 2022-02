Von Langeweile ist nichts zu spüren

Eberstadt. Auch in diesem Jahr bleibt es über die Fastnachtstage nicht ruhig in Eberstadt. Analog zum letzten Jahr gibt es wieder einige Aktionen in der närrischen Zeit. Den Auftakt gestaltet die Kindertagesstätte Sonnenschein mit einer Fastnachtsrallye durch den Ort für Familien mit Kindern von ein bis sieben Jahren. Am Freitag werden prall gefüllte Fastnachtstüten durch die Jugend verteilt und am Samstag gibt es „Gutseli“ für klein und groß von den Mitgliedern des Bauwaache-Teams.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter startet der Gesangverein Liederkranz Eberstadt wieder eine Berlineraktion am Rosenmontag und versorgt die Haushalte mit den süßen Leckereien. Und Dank des Sportvereins VfL Eberstadt muss auch dieses Jahr zum Abschluss der Faschingskampagne nicht auf das traditionelle Heringsessen am Aschermittwoch verzichtet werden. „Die Aktionen werden im Ort sehr gut angenommen, es sind schon viele Bestellungen eingegangen“, so die Vereinsvorstände.

Viele Bürger zeigen sich solidarisch und unterstützen somit das Dorfleben. Dank des ehrenamtlichen Engagements aller Beteiligten wird es in Eberstadt so schnell also nicht langweilig und es kommt auch trotz Corona ein bisschen Faschingsstimmung auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2