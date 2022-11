Von der Stasi-Haft in die Freiheit

Buchen. Mario Röllig hat vor Zehntklässlern des Burghardt-Gymnasiums Buchen im Joseph Martin Kraus Saal einen Vortrag über die Staatssicherheit in der DDR gehalten. Der 55-jährige Berliner ist Vorsitzender der LSU (Lesben und Schwule in der Union) Berlin und klärt weltweit über die damalige DDR und ihren mächtigsten Staatsapparat, die Stasi, auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er selbst wuchs im Südosten Berlins auf und kam bereits im Kindesalter mit den politisch ideologischen Vorstellungen der DDR in Berührung. Durch gemeinsames Marschieren, Kinderlieder mit militärischen Inhalten, Staatsbürger- und Wehrkundeunterricht in der Schule sowie durch das Erlernen der Grundkenntnisse eines guten Soldaten wurde das politische Bild der Kinder und Jugendlichen schon früh staatlich beeinflusst. In das Blickfeld der Staatspolizei geriet Röllig, der bis dahin ein unpolitisches und finanziell gutes Leben als Kellner am Flughafen Berlin Schönefeld führte, durch seinen ersten Freund aus dem Westen. Nach Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Stasi wurde er zum Hilfsarbeiter degradiert. Die tägliche Schikane und die Überwachung seines privaten Umfeldes setzten ihm so zu, dass er einen Fluchtversuch unternahm.

Versuchte Flucht nach Belgrad

Sein Ziel: die Botschaft der Bundesrepublik in Belgrad (Serbien). Kurz vor der ungarischen Grenze wurde er von einem Kopfgeldjäger erwischt und der Polizei übergeben, die ihn wieder nach Ostberlin auslieferte. Dort verbrachte er unter unmenschlichen Bedingungen drei Monate in Isolationshaft im zentralen Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen, bevor er durch Glück und Beziehungen durch die BRD freigekauft und schließlich in den Westen gebracht wurde.

Mehr zum Thema Kurznachrichtendienst Was macht Elon Musk aus Twitter? Mehr erfahren Unfall Bus kollidiert mit Straßenbahn in Berlin - Mehrere Verletzte Mehr erfahren Antisemitische Äußerungen Adidas setzt Weltstar Kanye West vor die Tür Mehr erfahren

Ein zufälliges Aufeinandertreffen mit seinem früheren Stasi-Vernehmer nach dem Fall der Mauer führte bei Röllig zu einem psychischen Absturz. Nur durch seine Hunde Daphne und Othello und durch die Aufarbeitung seines Traumas als Zeitzeuge bei Führungen durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen konnte Röllig diese Krise schließlich überwinden.

Röllig berührte die Zehntklässler vor allem durch seine Offenheit. Er gab ihnen mit dem Bericht seiner ganz persönlichen Erfahrungen einen eindrucksvollen Einblick in die Geschichte der DDR. BGB