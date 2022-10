Vom Osten in den Odenwald

Buchen. Lena Heinrichs feiert am Montag ihren 95. Geburtstag. Seit rund zehn Jahren lebt sie in Buchen, davor e seit 1992 in Bödigheim.

Lena Heinrichs wurde im von deutschen Siedlern gegründeten Dorf Nikolaifeld in der Ukraine geboren. Dort wuchs sie mit vier Geschwistern auf. „Ich habe in der Schule drei Jahre lang Deutsch gelernt, bis es ab 1938 praktisch über Nacht verboten wurde“, blickt sie zurück. 1943 kam sie ins oberschlesische Gleiwitz und erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft, ehe sie mit ihrer Familie in Finsterwalde/Brandenburg eine neue Heimat fand.

Lena Heinrichs aus Buchen wird heute 95 Jahre alt. © Adrian Brosch

„Russische Truppen deportierten uns nach Sibirien“, erinnert sie sich. 1947 lernte sie ihren Mann Waldemar kennen, dem sie in die südlich von Moskau liegende Arbeiterstadt Tula folgte. Dort arbeitete Lena Heinrichs als Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft und zog die beiden Söhne Waldemar und Eugen groß. 1988 starb ihr Gatte; in 1989 reiste sie nach Deutschland aus.

Ihre erste Station war Alsbach bei Darmstadt, wo bereits ihr Bruder und ihre Mutter lebten. Nachdem ihr Bruder gestorben war, lockte sie 1992 der Ruf der Liebe nach Bödigheim. Über ein Zeitungsinserat hatte sie Erich Pfaff kennengelernt. Gemeinsam mit dem früheren Feuerwehrkommandanten betreute sie über viele Jahre die Gäste der Freizeitanlage „Eckbuckel.“ Umso tragischer kam für sie der jähe Tod Erich Pfaffs im Jahr 2012.

Ein Jahr später bezog sie eine Wohnung in Buchen. Hier fühlt sich Lena Heinrichs wohl. „Ich freue mich über meine Blumen und lese viel“, sagt sie. Bis heute pflegt sie engen Kontakt zur Familie ihres verstorbenen Partners. Den Gratulanten schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad