Vom Gartentreff bis zu Bastelarbeiten

Buchen. Das Programm des Mehrgenerationenhauses für den Monat November liegt vor.

An den Donnerstag, 11., 18. und 25. November, von 12 bis 13.30 Uhr gibt es von den Schülern der BVE-Klasse der Alois-Wissmann-Schule wieder ein leckeres Mittagessen im Mehrgenerationenhaus gegen eine Spende. Es gibt immer auch eine vegetarische Variante.

Das „Offene Haus“ und der „Offene Garten“ laden von Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr alle ein. Einfach vorbeikommen, das Haus nutzen und sich mit anderen treffen ist hier das Motto.

„Gartentreff“ ist jeweils am Dienstag und am Freitag von 14.30 bis 17 Uhr und der Kaffeetreff findet mittwochs von 15 bis 17 Uhr statt. Offenes Singen ist 14-tägig am Donnerstag, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, im November am 11. und 25. Eine Waldwanderung findet am Sonntag, 28. November, ab 14.30 Uhr statt.

Die Selbsthilfegruppe „Hormone“ ist am Montag, 15. November, ab 19.30 Uhr, die Selbsthilfegruppe MS-Amsel am Samstag, 13. November, um 14 Uhr, die Selbsthilfegruppe Adipositas am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr und die Interessengruppe „vegan“ am Sonntag, 21. November.

Arabisch lesen und schreiben lernen für Schulkinder findet sonntags von 9 bis 11 Uhr statt.

Der Treffpunkt Schul-Eltern findet donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr (nicht in den Ferien) für Eltern und Schulkinder statt. Hier gibt es Unterstützung, Tipps und Hilfe.

Der Stricktreff ist am Montag, 22. November, ab 14 Uhr.

Die Basteltanten bieten am Freitag, 19. November, ab 15.30 Uhr gemütliches Weihnachtsbasteln mit Papier. Es werden winterliche Anhänger und Girlanden gefertigt. .

Anmeldung und weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten beim Mehrgenerationenhaus, Ingrid Scheuerer, scheuerer@mehrgenerationenhaus-buchen.de, Telefon 06281/5656637 oder Telefon 0160/97986048.