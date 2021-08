Volksbank Franken: Kinder gestalteten bei Wettbewerb 688 Bilder

Buchen. Die Grundschüler der Region entwickelten viele Monate lang kreative Aktivität – die Ergebnisse stehen liegen jetzt vor. Die Volksbank Franken hatte die Kinder aller Grundschulen im Geschäftsgebiet eingeladen, sich am 51. Internationalen Jugendwettbewerb zum Thema „Bau dir deine Welt“ zu beteiligen. Die Jury hat entschieden und aus den 688 eingereichten Bildern die besten Beiträge ausgewählt.

Die Verantwortlichen freuten sich, dass die Resonanz trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund des Distanz- oder Wechselunterrichts so groß war. Der Dank galt allen Lehrkräften, Jurymitgliedern und Teilnehmern, die trotz Pandemie so engagiert mitgemacht haben. Ob Traum- oder Fantasiehäuser, berühmte Gebäude oder Städte der Zukunft – in ihren Bildern präsentierten die jungen Künstlerinnen und Künstler ihre Gedanken und Ideen zum Thema „Bau dir deine Welt!“ auf individuelle und fantasievolle Weise. Die Gewinner sind:

1. Preise: Manuel Elsässer (1. Klasse Nachbarschaftsgrundschule Götzingen), Rufus Beyersdorfer (2. Klasse Grundschule Walldürn), Leni Hartmann (3. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen) und Theresa Peterhänsel (4. Klasse Grundschule Hainstadt).

2. Preise: Ella Spreitzenbarth, Dilara Bolat, Henri Friesen und Noah Heneka (alle 1. Klasse Grundschule Walldürn), Luise Mohr (1. Klasse Grundschule Altheim), Romy Linsler und Salome Lehmann (2. Klasse Wimpina Grundschule Buchen), Emil Müller und Anik de Bruin (2. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen), Aliz Varga (2. Klasse Grundschule Walldürn), Laura Stauch (3. Klasse Nachbarschaftsgrundschule Götzingen), Hannah Bauchner (3. Klasse Wimpina Grundschule Buchen), Lina Ballweg (3. Klasse Grundschule Walldürn), Ali Hussein und Lia Tomac (beide 3. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen), Selia Dörr (4. Klasse Grundschule Walldürn), Ayana Kramer (4. Klasse Grundschule Schloßau), Annika Pfeiffer (4. Klasse Grundschule Hainstadt), Lena Busch und Valentina Lang (beide 4. Klasse Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim).

3. Preis: Laura Winkler, Kai Schreider und Tarja Ehmig (alle 1. Klasse Grundschule Walldürn), Diana Gauerhof (2. Klasse Wimpina Grundschule Buchen), Greta Götzinger (2. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen), Aurelia Medved (2. Klasse Nachbarschaftsgrundschule Götzingen), Pauline Weber (3. Klasse Grundschule Altheim), Carlotta Sarosi (3. Klasse Grundschule Hainstadt), Alwina Schmidt (3. Klasse Wimpina Grundschule Buchen), Pauline Breunig (4. Klasse Grundschule Rippberg), Lola Götzinger (4. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen) und Martin Schaaf (4. Klasse Grundschule Walldürn). Da auch in diesem Jahr die Preisverleihung aufgrund Corona ausfallen musste, wurden die Kinder schriftlich benachrichtigt und konnten ihre Preise in den Filialen abholen.