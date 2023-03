Volksbank Franken blicken auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück

Buchen. Die Vorstandsmitglieder Holger Dörr, Karin Fleischer und Rainer Kehl haben bei einer Bilanzpressekonferenz zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr geblickt. „Es ist uns gelungen, unsere Marktdurchdringung auf hohem Niveau zu halten“, sagte Karin Fleischer. Trotz des allgemeinen Marktumfelds mit Energiepreiserhöhungen, Inflation, Material- und Lieferengpässen sowie Fachkräftemangel habe sich die deutsche Wirtschaft besser entwickelt als erwartet. Das Bankgeschäft war darüber hinaus durch verschärfte regulatorische Anforderungen und die Zinspolitik betroffen.

Die drei Bankvorstände blickten verhalten optimistisch in die Zukunft. So gehen sie für 2023 und 2024 von einem „verhaltenen Wachstum“ ihrer Bank aus. Sie erwarten leichte Steigerungen bei den Einlagen sowie leicht zurückgehende Zins- und Provisionsüberschüsse. Hier die verschiedenen Bereiche im Einzelnen:

Zinsentwicklung

„Bis Oktober/November haben wir die Zinsentwicklung im Griff gehabt“, stellte Rainer Kehl fest. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am 22. Juli 2022 erstmals seit sechs Jahren den Leitzins um ein halbes Prozent erhöht. Anschließend stieg dieser kontinuierlich auf aktuell drei Prozent. „Dieser abrupte Zinsanstieg im letzten Quartal 2022 führte zu erheblichen Kursverlusten bei unseren Eigenanlagen“, sagte Kehl. Das so entstandene negative Bewertungsergebnis lag bei rund acht Millionen Euro. Dieser Verlust sei zwar nur buchhalterisch entstanden, wirke sich allerdings negativ auf den Jahresgewinn aus. „Die Wertpapiere verfügen über eine sehr gute Bonität“, erläuterte Kehl. Man werde diese festverzinslichen Anlagen voraussichtlich bis zum Ende ihrer Laufzeit halten und mögliche Kursverluste nicht realisieren.

Kreditgeschäft

Die Versorgung von Unternehmen und privaten Haushalten mit Krediten sehen die Verantwortlichen der Volksbank Franken als eine der Hauptaufgaben ihres Instituts an. So erreichte man im vergangenen Jahr ein Kreditwachstum von 3,4 Prozent. Zudem stünden „keine ausfallgefährdeten Kredite“ in den Büchern, sagte Kehl. Seit Ende des vergangenen Jahres stellen die drei Bankdirektoren allerdings fest, dass die Nachfrage nach Krediten „verhaltener“ ausfalle. Das liege nicht nur am Zinssatz, der sich innerhalb kurzer Zeit nahezu vervierfacht hat, sondern auch an den höheren Baupreisen und der allgemeinen Preissteigerung.

Einlagengeschäft

Die höheren Leitzinsen führen auch dazu, dass Geldanlagen besser verzinst werden. „Wir passen unsere Konditionen regelmäßig an die Marktentwicklung an“, sagte Karin Fleischer. Allerdings gleichen Zinsen auf Geldanlagen die Geldentwertung nicht aus, und das schon seit 2012 nicht mehr. „Geld wird von Jahr zu Jahr weniger wert“, sagte Holger Dörr. Deshalb rieten die Volksbanker ihren Kunden, ihr Geld strukturiert anzulegen.

Wichtige Zahlen aus 2022 auf einen Blick Bilanzsumme: 1,384 Milliarden Euro (+ fünf Prozent). Bilanzgewinn: 946 000 Euro. Marktdurchdringung: 60 Prozent der Einwohner des Geschäftsgebiets. Kreditvolumen: 882 Millionen Euro (+ 3,4 Prozent gegenüber 2021). Betreutes Kundenanlagevolumen (einschließlich Anlagen bei Partnerunternehmen): 1,663 Milliarden Euro (+ 0,34 Prozent). Zinsüberschuss: 20,8 Millionen Euro (+ 8,7 Prozent). Provisionsergebnis: 9,1 Millionen Euro. Genossenschaftsmitglieder: mehr als 25 000. Mitarbeiter: 216 (einschließlich Teilzeitkräfte).

Karin Fleischer empfahl, sein Vermögen „in verschiedene Investments zu streuen mit einem stärkeren Fokus auf Unternehmensbeteiligungen und Sachwerten.“ Denn so ließen sich bei überschaubaren Risiken höhere Renditen erzielen. Darüber hinaus sollte man sich ein „Liquiditätspolster“ für unvorhergesehene Ausgaben zulegen.

Nachhaltigkeit

Die Volksbank Franken will den Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen, zum Beispiel durch die Finanzierung entsprechender Projekte von Unternehmen und Privatpersonen. Außerdem weist sie ihre Kunden bei der Anlageberatung auf entsprechende Investments hin. Die Bank selbst plant, in Buchen weitere Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufzustellen und ihren Fuhrpark nach und nach auf Fahrzeuge mit Hybrid- oder Elektroantrieb umzustellen.

Kundenservice

90 Prozent aller Aus- und Einzahlungen tätigen die Kunden der Volksbank am Automat, Computer oder über eine Smartphone-App. Allein im Dezember 2022 hätten sich Kunden rund 240 000 Mal online in ihre Konten eingeloggt, davon etwa drei Viertel über die App. Kunden aller Altersklassen würden diesen Weg nutzen, um ihre Bankgeschäfte abzuwickeln.

Dennoch ist es den Verantwortlichen der Bank wichtig, dass Kunden sie auch persönlich erreichen können, sei es persönlich vor Ort oder telefonisch. „Es hängt vom Kundenverhalten ab, wie wir die Öffnungszeiten unserer Filialen und unser Leistungsangebot anpassen“, erläuterte Kehl. Das betreffe auch die Anzahl der Geldausgabeautomaten. „Wir sehen seit Jahren rückläufige Tendenzen bei der Nutzung von Automaten“, stellte Dörr fest. „Der Trend geht hin zum bargeldlosen Bezahlen.“

Keine Fusionspläne

„Mit einer Fusion haben wir uns auch mal beschäftigt“, sagte Kehl. „Wir haben entschieden, diesen Weg nicht zu gehen.“ Fleischer betonte, dass dies eine „bewusste Entscheidung“ von Vorstand und Aufsichtsrat gewesen sei. „Aktuell besteht dazu keine Notwendigkeit“, stellte auch Dörr fest.

Personal

Mit 216 Angestellten ist die Mitarbeiterzahl der Bank gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. „Im Moment finden wir noch genügend Bewerber für Ausbildungsplätze“, sagte Fleischer. Mit Stolz wiesen die drei Vorstandsmitglieder darauf hin, dass es bisher fast immer gelungen sei, Führungsnachwuchs aus eigenen Reihen zu rekrutieren. Holger Dörr ist dafür ein Beispiel. Dieser wird ab 2024 – nach dem altersbedingten Ausscheiden von Rainer Kehl – die Bank gemeinsam mit Karin Fleischer führen.