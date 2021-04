Virtueller Informationsabend

Buchen. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Auch Männer sind, wenn auch selten, betroffen.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 4. Mai, um 19 Uhr in einem virtuellen Informationsabend der Reihe „Treffpunkt Medizin“ über Entstehung, Diagnose und Therapien von Brustkrebs. Eine genetische Veranlagung und höheres Lebensalter begünstigen die Entstehung. Auch Alkohol, Rauchen, Übergewicht und Hormonpräparate erhöhen das Erkrankungsrisiko. Deshalb ist eine regelmäßige Vorsorge wichtig.

Nur wer sich mit der Krankheit auskennt, kann richtig und schnell reagieren, um das sogenannte Mammakarzinom an der Ausbreitung zu hindern. Wie erkennt man Brustkrebs? Was begünstigt seine Entstehung? Wie wird er diagnostiziert und behandelt? Wie kann man vorbeugen und behandeln? Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. med. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Neckar-Odenwald-Kliniken

Anmeldung per Mail an veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de mit Vor- und Zunamen. Die Zugangsdaten werden vor der Veranstaltung per Mail übermittelt. Zudem können sich Teilnehmer über ein Festnetz-Telefon 0721/98814161 einwählen, Zugangscode 934-358-861.

