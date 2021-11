Virtueller Adventsmarkt

Hainstadt. Der Förderverein der Lebenshilfe Buchen veranstaltet auch in diesem Jahr einen Online-Adventsmarkt. Alle Artikel werden im Schaufenster des Lebenshilfe-Zentrums in Hainstadt, Ziegeleistraße 30 bis 32, sowie auf der Homepage www.lebenshilfebuchen.de angeboten. Das Schaufenster ist eingerichtet ab Samstag, 6. November. Bestelllisten sind am Haus und über die Homepage der Lebenshilfe erhältlich. Die Abholtermine sind am Freitag, 12., und Samstag,13. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Direkt besucht werden kann der Adventsmarkt am Samstag, 20., und Sonntag, 21. November, jeweils von 13 bis 17 Uhr im Lebenshilfe-Zentrum. Mit dem Erlös des Adventsmarktes unterstützt der Förderverein die zahlreichen Aktivitäten der Lebenshilfe.