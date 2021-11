Virtueller Adventskalender

Buchen. Nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr wird die „genieß’ dei Buche“-Adventskalenderaktion in Kooperation mit den Buchener Einzelhändlern und Gastronomen wieder durchgeführt. Virtuell kann man jeden Tag virtuell ein neues Türchen öffnen.

Einzelhändler und Gastronomen bestücken den Kalender jeden Tag mit einem besonderen Highlight. Man kann Präsente, Gutscheine und Überraschungen im Gesamtwert von über 1200 Euro gewinnen. Das Türchen wird jeden Morgen um 6 Uhr geöffnet. Dann wird das Türchen sowie der zu gewinnende Preis auf Facebook, Instagram und auf der Homepage der Stadt Buchen gepostet. Bis 23.59 Uhr hat jeder die Möglichkeit mittels eines Kommentars unter dem Post in den Lostopf zu hüpfen. Auf der Homepage funktioniert die Teilnahme per Mail an stadtmarkting@buchen.de. Aus allen Teilnehmern wird ein Gewinner gezogen und informiert. Die Preise können bei den Einzelhändlern und Gastronomen abgeholt werden. Der Kalender soll eine Plattform sein, um die Einzelhändler und Gastronomen vorzustellen. Außerdem soll das Bewusstsein der Bürger geweckt werden, wieder mehr in der eigenen Stadt einzukaufen und die regionalen Händler zu unterstützen.