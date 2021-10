Viktoria Philipp erhält Sozialpreis

Buchen. „Eine absolut verdiente Preisträgerin“, stellte Jörg Huber beeindruckt fest. Der Vorstand der Johannes-Diakonie war mit Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer nach Buchen gekommen, um am Burghardt-Gymnasium (BGB) den diesjährigen „Johannes-Diakonie Sozialpreis“ zu verleihen. Dieser Preis würdigt freiwilliges, ehrenamtliches Engagement von Schülern ab Klasse 9. Als Preisträgerin kürte die Jury in diesem Jahr die 18-jährige Viktoria Philipp, die die mit 100 Euro dotierte Auszeichnung samt Buchpräsent und Urkunde überreicht bekam.

Bei der Preisverleihung mit Schulleiter Jochen Schwab und Jury-Mitglied Heike Göhrig-Müller wurde deutlich, wie lang die Liste des Engagements von Viktoria Philipp ist. So ist die Schülerin der 13. Klasse seit 2015 Mitglied im Jugendchor der katholischen Kirchengemeinde St. Oswald Buchen, gestaltet darüber hinaus seit 2017 den Jugendtreff der evangelischen Kirchengemeinde Buchen mit, ist dort auch in der „Konfiarbeit“ und darüber hinaus bei der evangelischen Bezirksjugend Adelsheim-Boxberg aktiv. Sportlich engagiert sie sich als Basketballtrainerin für Kinder beim TSV Buchen.

Viktoria Philipps freiwilliger Einsatz setzt sich auch an der Schule fort: So ist sie langjähriges Mitglied im Schulchor und der „Vocal Group“, gestaltet Schulgottesdienste mit und ist als Mitglied der SMV an vielen Projekten wie Baumpflanzaktion, Kleidercontainer und zuletzt während der Corona-Pandemie beim „Mental Health-Projekt“ maßgeblich beteiligt. Zur Preisverleihung kam sie außerdem als frisch wiedergewählte Umweltreferentin. Darüber hinaus gibt sie als Klassenpatin Fünftklässlern Orientierung am BGB.

Großes soziales Engagement

„Viktoria ist sehr empathisch und zeigt großes soziales Engagement auch in und für ihre eigene Klasse“, bestätigte Heike Göhrig-Müller. Vorstand Jörg Huber hatte daher einen Wunsch an die junge Buchenerin: „Behalten Sie dieses Engagement bitte auch weiterhin bei.“ Und Jochen Schwab machte deutlich, dass ein solcher Einsatz es wert sei, auch öffentlich gewürdigt zu werden. Gleichzeitig dankte der Schulleiter der Johannes-Diakonie für die Auslobung des Preises, der nun bereits zum vierten Mal verliehen wurde.

Einig waren sich alle Beteiligten am Ende, dass ein Engagement für das Gemeinwohl einem selbst sehr viel gibt, Spaß macht und Orientierung schafft. „Das machen unsere Ehrenamtlichen immer wieder deutlich“, so Tanja Bauer, die in der Johannes-Diakonie über 200 freiwillige Helfer in unterschiedlichen Bereichen und an verschiedenen Standorten koordiniert.

Die Johannes-Diakonie verleiht seit 2016 Sozialpreise in der Region. Neben den ehrenamtlich aktiven Schülern am Burghardt-Gymnasium Buchen werden auch Absolventen des sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums, des Berufskollegs Gesundheit und Pflege 2, der zweijährigen Berufsfachschule Profil Gesundheit und Pflege sowie Profil Ernährung und Hauswirtschaft, der zweijährigen Berufsfachschule für Kinderpflege und der Berufsfachschule Pädagogische Erprobung an der Helene-Weber-Schule Buchen sowie am Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasium ausgezeichnet.