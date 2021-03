Buchen. Das digitale Veranstaltungsformat „#musikmitgenuss“ steht kurz bevor: Am Freitag, 19. März, startet die Stadt Buchen auf ihrem Youtube-Kanal ihren Livestream (wir berichteten). Der Abend steht unter dem Motto: Musik nach Hause bringen in Kombination mit leckeren Drei-Gänge-Menüs.

Der Stream beginnt um 19 Uhr. „Er wird offen zugänglich sein, so dass man auch ohne Box zuschauen kann. Wer die Musiker unterstützen möchte, kann während des Events über Paypal spenden“, erklären Sarah Wörz und Teresa Dittrich vom Stadtmarketing. Buchener Bands bekommen damit eine Plattform, um sich online präsentieren zu können. Auch die lokale Gastronomie soll in dieser schwierigen Zeit unterstützt werden. Die Zuhörer können sich vorab über den Online-Shop www.ilovebuchen.de oder telefonisch bei den Gastronomen eine Essensbox bestellen.

Individuelle Menüs

Der „Eintritt“ zum kompletten Genuss ist die Essensbox, betont Sarah Wörz. Neben einem Drei-Gänge-Menü vom ausgewählten Gastronom oder einer Cocktailbox erhalten die ersten 300 Bestellungen eine prall gefüllte Geschenkbox inklusive Quiz-Teilnahme. Jeder Gastronom stellt ein individuelles Menü zusammen, welches die Zuhörer zu Hause während des Events erwärmen oder fertig zubereiten können. Eine Essens- oder Cocktailbox kostet pro Person 25 Euro (20 Euro Essen/Cocktails, 5 Euro „Eintritt“) Diese können bereits am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. März, vor Veranstaltungsbeginn bei den Gastronomen abgeholt werden. Bei folgenden Gastronomen können die Menüboxen bestellt werden: „Zum Löwen“, „Reichsadler“, „Prinz Carl“, „Goldener Engel“ und „Zur Wanderlust“. Die Cocktailbox wird von der „Schüttelbar“ angeboten.

Vier Buchener Bands haben jeweils einen Liveauftritt von circa 20 bis 25 Minuten. „In den Umbauphasen werden die Zuhörer kurzweilig vom Moderatorenteam, bestehend aus Klemens Gramlich und Christof Kieser, gekonnt durch das Programm geführt“, berichtet Teresa Dittrich. Den interessanten Informationen über Buchen, die Gastronomie und die Bands gilt es zu lauschen, um das mitgelieferte Quiz aus der Box lösen zu können.

Das Lösungswort des Quiz kann dann per Kurzmeldung über die Homepage eingereicht werden und am Ende des Livestreams werden die glücklichen Gewinner live ausgelost. Auch Interviews mit Bandmitgliedern und Gastronomen werden ausgestrahlt. Es treten an diesem Abend auf: „Café del Mundo“, „Prime Session“, „Aktion Sägewerk“ und „Acoustic Open“. Als Sponsoren wurden die Stadtwerke Buchen, Seitenbacher GmbH, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Volksbank Franken und BBV Deutschland gewonnen.

Der Livestream wird von Dennis Bergsch von Bergschwerk Audio & Video Manufaktur im Studio von Blackout Eventmanagement produziert und live gestreamt. Die Zuhörer haben die Möglichkeit, nebenbei zu chatten. Kleine Teaser zu den verschiedenen Menüs werden von Videoproduktion Uwe Heck erstellt. Diese werden ab der zehnten Kalenderwoche auf der Homepage der Stadt Buchen und auf den sozialen Medien zu sehen sein.