Vielseitiges Angebot in den Ferien

Buchen. Im Mehrgenerationenhaus gibt es auch in den Ferien ein vielseitiges Angebot. Für Kinder ab acht Jahren gibt es „Line Dance“ an den Freitagen, 6., 13., 20., 27. August und am 3. September jeweils von 14 bis 14.45 Uhr. Auch Stofftaschen oder T-Shirts können bemalt werden. Diese Angebote sind ebenfalls freitags von 15 bis 16.30 Uhr (auch am 6., 13., 20. und 27. August sowie am 3. September).

Die Gesprächsrunde „Der Ruhestand – Wie gestalte ich mein Leben neu?“ findet am Mittwoch, 4. August, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Selbsthilfegruppe „Amsel“ trifft sich am Samstag, 14. August, um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Die Interessensgruppe „Buchen Vegan“ ist am Sonntag, 15. August um 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus.

„Rund um Farben – Mandala Malen“ ist das Thema am Mittwoch, 18. August, von 17.30 bis 19 Uhr. Eine Waldwanderung ist am Sonntag, 22. August, um 14.30 Uhr. Freundschaftsgrillen heißt es wieder am Montag, 30. August, ab 17 Uhr im Garten des Mehrgenerationenhauses.