Viele kluge Lösungsansätze

Buchen. Eine überzeugende Präsentation des Projekts „Entwicklung eines emaillierten Gusseisenkochtopfes“ vor dem Initiator Christian Ehrmann, MdB Nina Warken, Landrat Dr. Achim Brötel, dem Schulleiter Konrad Trabold und ihrem Lehrer Ralf Schäfer war der Abschluss eines Projekts der Technischen Produktdesigner an der Zentralgewerbeschule Buchen.

Eine erfolglose Suche brachte Christian Ehrmann von der Firma „Roeth N˚1“ dazu, die Pfanne, die er so nicht kaufen konnte, selbst herzustellen. Nachdem es bereits eine klassische Bratpfanne und eine gerippte Grillpfanne gibt, will das Unternehmen sein Angebotsspektrum erweitern. Er hat deshalb vor einiger Zeit eine Zusammenarbeit mit der ZGB gestartet um sich Anregungen für die Entwicklung eines Kochtopfes zu holen. Das Projekt „Kochtopf“ sollte den Technischen Produktdesignern (3. Lehrjahr) der ZGB die Gelegenheit bieten, ihr gelerntes Können an einem realen Projekt, das später dann auch umgesetzt werden soll, zu beweisen.

Neben den gusstechnischen Vorgaben gab es für die Schüler auch von Seiten der Firma Vorgaben, an die sie sich halten mussten: beispielsweise die Wandstärke, die erforderlichen Formschrägen für das Gießen oder den Durchmesser des Topfes. Auf dieser Basis entwickelten die Schüler verschiedene Entwürfe, ehe sie sich für eine Variante entschieden, von der sie dann auch mit einem 3D-Drucker ein Modell anfertigten. Der besondere Clou dabei: der Deckel kann zugleich auch als Bratpfanne benutzt werden.

Für die vielen klugen Lösungsansätze der Schüler bedankte sich Ehrmann – und übergab Zeichen der Anerkennung auch ein Geldgeschenk. Si