Viel über Wildtiere gelernt

Buchen. Seit Februar ist das Lernort Natur Mobil der Kreisjägervereinigung Buchen wieder unterwegs in der Region.

Der Obmann, René Schwing, war mit seinem Natur-Mobil in den Kindergärten Zwergennest in Merchingen und Entdeckerzwerge in Oberwittstadt zu Besuch.

Hierbei erhielt er tatkräftige Unterstützung durch den ehemaligen Ravensteiner Bürgermeister und Jäger Horst Weber.

Große Nachfrage

Die Nachfrage war so groß, dass die circa 80 Kinder auf mehrere Gruppen und Tage aufgeteilt wurden. Die Kindergartenkinder und die Erzieherinnen konnten anhand der zahlreichen Tierpräparate im Lernort Natur Mobil die regionalen Wildtiere ganz nah erleben.

An verschiedenen Stationen rund um das Mobil wurden die heimischen Tiere unter die Lupe genommen. Es wurde gemeinsam Aussehen, Größe, Lebensart und -Ort, Ernährung, Felle und Geweihe angeschaut und erklärt.

Die Kinder waren sehr begeistert und interessiert. Sie haben viel über die heimischen Wildtiere und deren Lebensräume gelernt. Auch für die kommenden Monate gibt es bereits jetzt eine große Anzahl an Anfragen für das Lernort Natur Mobil.