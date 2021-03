Bödigheim. Naturverbunden, tierlieb und ein großes Herz gegenüber ihren Mitmenschen – das sind nur einige der vielen positiven Eigenschaften, die Eva Kirmse aus Bödigheim auszeichnen. An diesem Dienstag feiert sie ihren 90. Geburtstag.

AdUnit urban-intext1

Das Licht der Welt erblickte Eva Kirmse am 23. März 1931 in Bödigheim als Tochter von Berta und Ludwig Flick. Sie wuchs mit vier Geschwistern auf. Ihre Mutter war Hausfrau, während ihr Vater als Gemeindearbeiter und Landwirt sein Geld verdiente – zumindest bis der Zweite Weltkrieg begann. Ludwig Flick wurde eingezogen und kämpfte an der Ost-Front. Nach der Schlacht von Stalingrad wurde er vermisst. Somit musste Berta Flick die sechs Kinder alleine großziehen.

Eva Kirmse feiert an diesem Dienstag ihren 90. Geburtstag. © Kirmse

Nachdem Eva Kirmse die Hauptschule in Bödigheim besucht hatte, begann sie 1945 eine Lehre als Hutmacherin in Buchen, die sie mit der Gesellenprüfung abschloss. Danach arbeitete sie bis 1953 in der Schneiderei Glaab und Co. in Seckach.

In der Schule kennengelernt

Am 1. Mai 1954 heiratete sie ihren Mann Theo Kirmse aus Seckach. Die beiden hatten sich in der Berufsschule in Buchen kennen und lieben gelernt. Mit Jürgen Kirmse ging aus der Ehe ein Sohn hervor. Nach einigen Wohnungswechseln zogen sie im Jahr 1966 in ihr eigenes Haus in Oberschefflenz. Evas Mann Theo übte den Beruf des Buchhalters aus und war Hobby-Jäger. Mit ihm ging die Jubilarin leidenschaftlich gern in den Wald, besonders da sie dabei mitten in „ihrer Natur“ war. Im Laufe der Jahre hat sich bei der Jubilarin natürlich auch einiges an Wissen angesammelt. „Ich kenne jeden Waldweg hier in der Umgebung“, meint Eva Kirmse.

AdUnit urban-intext2

2014 feierte sie mit ihrem geliebten Mann die diamantene Hochzeit. Zwei Jahre später musste sie dann von ihrem Mann Theo Abschied nehmen. Seitdem wohnt sie bei ihrem Sohn Jürgen Kirmse in Bödigheim.

Dass die Liebe zur Natur und auch zu Tieren ein Mittelpunkt in Eva Kirmses Leben darstellt, zeigt sich nicht nur darin, dass sie stets ihren Mann auf der Jagd im Wald begleitet hat. Mit genauso großer Leidenschaft hegte und pflegte sie ihren Garten. Dort kümmerte sie sich nicht nur um die Pflanzen, sondern auch um sämtliche Tiere, die dort ein Zuhause gefunden hatten.

AdUnit urban-intext3

Ebenso liebevoll gestaltet sich ihr Verhältnis zu ihren inzwischen sechs Enkeln und sieben Urenkeln, an denen sich die Jubilarin erfreut.

AdUnit urban-intext4

Ein weiterer zentraler Punkt im Leben von Eva Kirmse ist ihr christlicher Glaube, aus dem sie viel Kraft zieht, wie sie berichtet: „Ich habe viele Höhen und Tiefen im Leben durchgemacht. Dabei habe ich immer Gottes Hilfe erfahren. Das ist auch jetzt noch der Fall.“ Und nicht zuletzt wegen ihrer freundlichen und gütigen Art ist sie auch in der Kirchengemeinde ein immer gerngesehener Gast, sei es in der Kirche oder etwa im Bibelkreis.

Die Feierlichkeiten am Geburtstag fallen wegen Corona aus. Es ist allerdings geplant, eine große Familienfeier im Sommer nachzuholen. Den vielen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.