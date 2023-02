VHS startet in den Frühling

Buchen. Zum bevorstehenden Start in den Frühling gehört auch immer der Start ins Frühjahres- und Sommersemester der Volkshochschule Buchen. Das neue Programm ist online und auch in gedruckter Form verfügbar. Die Bereiche junge vhs, Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf beinhalten neben Gewohntem, auch nigelnagelneue Kursangebote, die man seit Kurzem auf den Social-Media-Kanälen facebook und instagram entdecken kann.

Apropos neu: Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg startet als Qualitätsverbund ins neue Jahr. Die Volkshochschulen in Baden-Württemberg müssen seit Ende 2022 wesentliche Qualitätsmerkmale erfüllen und sind nach einem anerkannten Qualitätsmanagement-Verfahren zertifiziert.

Anstrengung hat sich gelohnt

Die VHS startet im Qualitätsverbund in das Semester. © Silvana Seitz-Keppner

„Die kontinuierliche Anstrengung hat sich gelohnt. Wir haben als Verband die Ziele, die ‚vhs 2022’ verfolgt hat, erfolgreich umgesetzt. Damit ist eine hervorragende Ausgangsbasis geschaffen worden für die gesellschaftlichen und organisatorischen Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft“, sagt der Direktor des Volkshochschulverbandes Dr. Tobias Diemer. Auch die vhs Buchen hat „abgeliefert“ und erfüllt mit dem alle Themenbereiche umfassenden Weiterbildungsprogramm ein Qualitätsmerkmal.

Zu den neu konzipierten Angeboten zählen zwei Kurse für junge Eltern: „Liebevoll durch das erste Babyjahr“ für Babys von drei bis vier und von fünf bis sechs Monaten. Hier geht es vor allem um die gemeinsame Zeit, den Informations- und Erfahrungsaustausch und darum, die Bedürfnisse der Babys noch besser zu verstehen.

Für die etwas größeren Kids stehen „T-Shirt oder Stifterollmäppchen nähen“, Kochkurse zu den Themen Pizza, Erdbeere und Muttertag sowie Ballett und Yoga für Kids und Teens zur Auswahl. Ganz neu im Portfolio: „Kindergeburtstag – entspannt für Eltern – spannend für Kinder“. Warum nicht mal die Freunde zu einer Kochkurs-Party einladen? Selbstgemacht schmeckt es sowieso am besten und die Kinder lernen gleichzeitig etwas über gesunde Lebensmittel, Tischmanieren und den richtigen Umgang mit Küchenutensilien.

Für junge Erwachsene findet im Sommer „Wissen für Schulabgänger – Finanzen, Steuern, Versicherungen“ statt. Ob Girokonto, Kreditkarte, die wichtigsten Versicherungen oder einfache Sparmöglichkeiten, hier wird verständlich erklärt, was für junge Leute wichtig ist und wie jeder seine Finanzen selbst regeln kann.

Neben Kursen für Hundebesitzer, Kochinteressierte und Vorträgen zu Erbrecht, Testament oder Patientenverfügung, bietet das neue Programm die inzwischen fest integrierte Reihe „vhs.wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“ wieder an. Die Online-Vorträge kommen direkt aus dem Hörsaal. 18 Mal gibt es die Möglichkeit, sein Wissen auf Hochschulniveau zu erweitern. Themen sind beispielsweise „Das Auto der Zukunft – Wie werden Fahrerassistenzsysteme entwickelt?“ oder „Exit – Warum Menschen aufbrechen – globale Migration im 21. Jahrhundert“. Unter „vhs business – Bildung auf Bestellung“ ermöglicht die vhs Schulungen aller Art, die nach Absprache mit Unternehmen passgenau angeboten werden können und sowohl für Einzel- als auch für Gruppentrainings buchbar sind.

Gänzlich neu sind Studienreisen in Kooperation mit „Geopuls“. Geopuls wurde 2004 von Dozenten des Geographischen Instituts in Tübingen ins Leben gerufen und arbeitet seitdem mit ausgewählten Volkshochschulen in der Region zusammen. Die Reiseziele in diesem Jahr sind Sizilien, Kuba und Malta.

Wer seine Reiseerlebnisse professionell festhalten oder einfach nur das hobbymäßige Fotografieren erlernen möchte, wird im Bereich Kultur und Gestalten bei den neuen Fotografie-Workshops fündig, die sowohl für ambitionierte Einsteiger als auch für Fortgeschrittene konzipiert wurden.

„Standfest und stabil – mit gezielter Bewegung aktiv gegen Stürze“ und „Beckenbodentraining für Einsteiger“ heißen die neuen Kurse im Gesundheitsbereich. Zusätzlich gibt es in diesem Semester Yoga in ukrainischer Sprache. „Der Pilates-Kurs vom letzten Jahr war ein voller Erfolg“, so Mareike Schmitt, vhs-Fachbereichsleitung, „weshalb wir uns dafür entschieden haben, ein ähnliches Angebot im Frühjahr auf die Beine zu stellen“.

An dieser Stelle klinkt sich auch die vhs-Leiterin Swetlana Jahraus ein und erklärt, „ich bin sehr stolz auf die Leistung unseres Teams. Trotz der enorm hohen Auslastung der Kapazitäten durch die Deutschkurse, haben wir es geschafft, ein alle Bereiche abdeckendes, sehr abwechslungsreiches Programm mit über 220 Angeboten zu erstellen“. ssk