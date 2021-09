VHS Buchen: Neue Online-Vortragsreihe mit Wissenschaftlern

Buchen. Schon ist sie da, die Herbst-Winterzeit, und mit ihr das neue Programm der Volkshochschule Buchen, das mit seiner Themenvielfalt die dunkle Jahreszeit etwas heller und abwechslungsreicher macht. Wer sich nun fragt, wie Vielfalt geht, sollte Corona auf dem Weg zurück zur Normalität einmal mehr dazwischen grätschen, der findet eine ganze Menge spannender Online-Angebote, deren Themenspektrum sich über alle Bildungsbereiche erstreckt.

„Ein großer Vorteil ganz vieler Online-Kurse besteht darin“, erklärt Swetlana Jahraus, stellvertretende VHS-Leiterin, „dass sie über eine Durchführungsgarantie verfügen und somit weitgehend unabhängig vom pandemischen Geschehen stattfinden können“.

Bei der gänzlich neuen Reihe „vhs.wissen live“ – das digitale Wissenschaftsprogramm, ist das beispielsweise so. Renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft referieren via Online-Vortrag.

Weitere digitale Angebote umfassen Kurse in Englisch, Nähen, die Kulinarische Reise, einen Schreibworkshop oder Personal Business Skills, wie Resilienz, Rhetorik oder Visualisieren mit Flipchart. Nicht zu vergessen die breite Angebotspalette an Xpert Business Online-Betriebswirtschaftskursen sowie „Digitalisierung jetzt!“ – EDV-Firmenkurse aller Art bis hin zum Programmieren.

Die VHS Buchen, deren Semester am 20. September beginnt, bietet quer durch die Bereiche viele neue, aber auch altbewährte Präsenzkurse an: Die beliebten Kochkurse und die „Weltreise durch Wohnzimmer“ sind wieder mit dabei, genauso wie „Aqua Fitness“ und der „Wintersporttag am Feldberg“.

Wer auf der Suche nach einem geeigneten Sprachkurs ist, hat bei der VHS im neuen Semester die Wahl zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Arabisch, Russisch und Tschechisch. Viele dieser Kurs sind auch als vhespresso-Kurs möglich, das heißt mit einem bis maximal drei Teilnehmenden. Für manche EDV-Kurse gilt das genauso. Hier reicht die Palette vom kompletten PC Basis- und Expertenwissen bis hin zu Smartphone-/Netzwerkthemen, wie „Excel Vertiefung“, „Smartphone-Bedienung und nützliche Apps“ oder „Eventplanung mit Word und Excel“.

Neu ins Heft geschafft haben es unter anderem die Kurse „Afrikanisches Trommeln“, „Sternenwanderung“, „Stadt, Land, DatenFluss – Spielerisch zu mehr Datenkompetenz“ und „Tunesisch Häkeln“ für Kinder ab neun Jahren. Aber auch „Outdoor Workout“ und „Waldbaden“ sind Kurs-Frischlinge, deren Dozentinnen sich bereits auf die Teilnehmenden freuen. „So wie die meisten Kursleiter, die sehr darauf hoffen, möglichst viele Kurse in Präsenz durchführen zu dürfen“, berichtet Jahraus. „Denn der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch ist und bleibt trotz Corona, auch in der Weiterbildung ein wichtiger Baustein, den man nicht komplett durch Online-Angebote ersetzen kann. Die richtige Mischung aus Online- und Präsenzkursen macht es aus“, so Jahraus weiter.

Aktuelle Informationen zu Anmeldungen, Geschenk-Gutscheinen und Kursen sowie das neue Programm gibt es unter www.vhs-buchen.de und in der Geschäftsstelle vor Ort.

