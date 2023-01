Verletzter bei Unfall bei Buchen

Buchen. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagmittag bei Buchen. Ein 18-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße 27 zwischen Waldhausen und Einbach unterwegs. Als der junge Mann nach links in Richtung Buchen abbog, übersah er vermutlich den VW eines 55-Jährigen der in Fahrtrichtung Mosbach unterwegs war und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß geriet der VW ins Schleudern und kam im Grünstreifen, rechts von der Fahrbahn, zum Stehen. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

