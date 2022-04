Verkehrsbehinderungen noch diese Woche

Buchen. Die Bauarbeiten am „Amtsgerichts-Kreisel“ in Buchen behindern aktuell den innerstädtischen Verkehr in Buchen. Autofahrer müssen einer beschilderten Umleitung folgen. Immer wieder kommt es zu längeren Staus. Allerdings sind die Bauarbeiten voll im Zeitplan, so dass der Verkehr am Samstag wieder fließen kann. Am Mittwoch wurde „Schwarz eingebaut“, nun sollen die Markierungsarbeiten folgen. Bis Ende der Woche müssen noch die Bus-Ersatzhaltestellen „Eberstadter Straße“, Schulzentrum“ oder „Bahnhof“ benutzt werden, da sechs innerstädtische Haltestellen nicht bedient werden. mf/Bild: Michael Fürst

