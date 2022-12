Vereinsmeister ausgezeichnet

Buchen. Die Weihnachtsfeier der Kleintierzüchter aus Buchen fand am 3. Dezember im Gasthaus Badischer Hof in Schlierstadt statt. Nach der Begrüßung des Vorsitzende Norbert Reichert zeigte er sich sehr erfreut, dass endlich wieder Normalität im Vereinsleben eingetreten sei. So fanden die Jungtier-Schau am Schützenmarkt und die Lokalschau zusammen mit dem Kleintierzuchtverein aus Mudau statt. Im festlichen Rahmen der Weihnachtsfeier ehrte Reichert die Vereinsmeister.

Vereinsmeister bei Kaninchen wurde Johannes Reichert und bei der Jugend Kimi Geister. Vereinsmeister bei den Tauben wurde Horst Klischke und bei den Hühnern Renate und Heinrich Sieber.

Norbert Reichert erwähnte die Kreiskaninchenschau in Hochhausen und gratulierte den Einzelkreismeistern Johannes Reichert, Heike Geister, Lisa Hermann, K. Hermann. Er selbst wurde ebenfalls ausgezeichnet. Außerdem belegte der Verein den dritten Platz.