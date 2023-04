Verein KZ-Gedenkstätte feiert 30-jähriges Bestehen

Neckarelz. Der Verein „KZ-Gedenkstätte Neckarelz“ wurde am 26. April 1993 in Mosbach gegründet. Fast auf den Tag genau 30 Jahre später veranstaltet der Verein seine Jahreshauptversammlung. Diese findet am Montag, 24. April, um 19 Uhr im Seminarraum der Gedenkstätte statt.

Ganze Generation

Die Versammlung blickt in erster Linie auf das Jahr 2022 zurück und gibt Rechenschaft über Ereignisse des zurückliegenden Zeitraums und Finanzen. Doch auch das Jubiläum wird eine Rolle spielen – schließlich umfasst es eine ganze Generation.

Es gibt Anlass zu fragen: Was alles ist passiert in diesen 30 Jahren? Was hat sich verändert?

Dazu wird auch die erste wissenschaftliche Untersuchung über die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neckarelz vorgestellt.

Wissenschaftliche Studie

Sie ist Ende 2022 an der Uni Mannheim als Bachelor-Arbeit eingereicht worden, der Autor Gerd Welk ist anwesend und steht für interessierte Fragen zur Verfügung.

Auch wird an diesem Tag auch der Vorstand für die kommenden beiden Jahre neu gewählt, der sich einigen neuen Herausforderungen stellen muss.u dieser Versammlung samt einer kleinen Bewirtung sind nicht nur Mitglieder, sondern alle an der Vereinsarbeit Interessierten willkommen.