VdK-Ortsverband Bauland lud zum ersten Treffen nach langer Pause

Götzingen. „Leinen los“ hieß es am 11. August beim VdK-Ortsverband Bauland zum ersten offiziellen Treffen nach der langen Zwangspause für den gesellschaftlichen Bereich. Schönes Sommerwetter bildete beste Voraussetzungen für diesen Treff des Ortsverbandsvorstands mit den Revisoren im Café „Auszeit“ in Eberstadt.

Nach einem kurzen Rückblick auf die zurückliegenden Monate mit coronabedingt extrem eingeschränkten Aktivitäten stand dabei zunächst die Begegnung an sich im Vordergrund, aber auch die Jahresplanung für die restlichen Monate stand im Mittelpunkt. Über die geplanten Veranstaltungen werden die Mitglieder rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Einiges an Aktivitäten sei in der kommenden Zeit zu erwarten, blickte das Vorstandsteam vertrauensvoll in die nahe Zukunft. Man war optimistisch, dass das Boot „Ortsgruppe Bauland“ wieder Fahrt aufnimmt und zahlreiche Mitglieder mit auf die Reise gehen können. jm