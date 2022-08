VdK besuchte Worms

Buchen. Der VdK besuchte die Nibelungenstadt Worms. Die über 2000-jährige Stadt Worms gehört zu den ältesten Städten Deutschlands. Hier stritten Königinnen und Kaiser hielten Hof. Reformation, jüdische Geschichte, überhaupt Kulturgeschichte zwischen Mittelalter und Neuzeit sind in der Stadt überall anzutreffen. Neben dem romanischen Dom, dem ältesten jüdischen Friedhof Europas und dem großen Reformationsdenkmal zeugen noch viele Gebäude vom kulturellen Erbe der Stadt. Dies alles konnten die Ausflügler bei einer Stadtführung mit dem Bus erfahren. Die Stadtführerin kam zwar sehr verspätet an, was dann die Zeit zur freien Verfügung einschränkte. Nach einer Stunde hatte man alle wichtigen Anlaufpunkte gesehen und alles Wichtige darüber erfahren.

Ein Bummel durch die Altstadt, ein Eis oder ein Cappuccino und danach ging es an das Ufer der Rheins. Dort in der Brauerei-Gaststätte „Hagenbräu“ fand der Ausflug seinen Abschluss. Martin Neubauer bedankte sich im Namen aller Teilnehmer beim Vorsitzenden Ernst Bäuerlein für die gute Organisation. (eb)