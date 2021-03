Mosbach. Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat ist ein 22-Jähriger verurteilt worden, weil er ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge durchgeführt und sich nach der Tat unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Dies gab das Landgericht am Mittwoch bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und vier Monate gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Der Tatvorwurf

Der Vorfall hatte sich am 28. Mai 2020 im Stadtgebiet von Mosbach ereignet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann mit einem 23-jährigen Motorradfahrer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert hat. Der Angeklagte habe die auf der B 27 fahrenden Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und unter mehrfachem Fahrstreifenwechsel überholt, wobei ihm der Motorradfahrer in geringem Abstand gefolgt sei.

Biker erlag seinen Verletzungen

Als der Angeklagte vor einer auf Rot umschaltenden Ampel seinen Pkw abgebremste, habe der Motorradfahrer eine Vollbremsung einleiten müssen, um nicht auf den Pkw des Angeklagten aufzufahren. Dabei habe der Motorradfahrer die Kontrolle verloren und sich beim Unfall tödliche Verletzungen zugezogen. Der Angeklagte habe den Unfallort verlassen, ohne dass er sich den unfallaufnehmenden Polizeibeamten als Unfallbeteiligter zu erkennen gegeben habe. Der Angeklagte gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Ob Revision eingelegt wird, ist nicht bekannt.