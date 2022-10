Ursula Wild ist Elternbeiratsvorsitzende

Buchen. Dass die Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) für die Zukunft gut aufgestellt ist, wurde bei Präsentation von Schulleiter Konrad Trabold beim Eltern- und Pflegschaftsabend deutlich.

Trotzdem hat auch die ZGB unter der demografischen Entwicklung und dem Rückgang an Auszubildenden zu leiden, denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler hat sich gegenüber dem letzten Schuljahr um über 40 reduziert, was sich vor allem in den Teilzeitklassen, also der Berufsschule, widerspiegelt.

Unter dem Dach der ZGB versammeln sich insgesamt neun Schularten, in denen über 60 Lehrerinnen und Lehrer etwa 860 Lernende unterrichten.

Damit auch zukünftig ein hohes Qualitätsniveau gehalten werden kann, muss an der ZGB kräftig investiert werden, denn die Ausstattung soll mit der technischen Entwicklung der Wirtschaft standhalten. So wurde die Lernfabrik 4.0 um KI-Module erweitert. Aktuell werden drei Computerräume der Schule komplett entkernt und anschließend so neu ausgestattet, dass die Verbindung mit 3-D-Drucktechnik und 3-D-Messtechnik problemlos funktioniert. Das Physiklabor wird ebenfalls neu ausgestattet. Die energetische Sanierung des D-Gebäudes konnte dank des Schulträgers und der beteiligten Firmen letztes Schuljahr nach fast zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden.

Anschließend trafen sich die Klassen- und Abteilungspflegschaften. Hier informierten die Klassen- und Fachlehrer über schulische und berufsspezifische Belange und wählten die jeweiligen Eltern- und Ausbildervertreter. Diese trafen sich abschließend zu ihrer konstituierenden Sitzung.

Die neue Elternbeiratsvorsitzende ist Ursula Wild. Weitere Elternbeiräte in der Schulkonferenz sind Alexander Höring, Tanja Rilk-Sehr, Sabine Frey-Zapf und Jürgen Göbes. Die Ausbildervertreter sind: Jochen Schnörr, Helmut Korger, Thomas Kaiser und Andreas Leiblein (Stellvertreter sind Andreas Unseld, Jan Kovacs, Michael Gehrig, Sven Klohe). Si