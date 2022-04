Unterstützung von Flüchtlingen angeregt

Hainstadt. Die Generalversammlung des Vereins für soziale und caritative Aufgaben Hainstadt fand dieser Tage in der Pfarrscheune statt.

Aufgrund des Umzugs der bisherigen Vorsitzenden Irene Lambrecht führte Martha Dosch in ihrer Funktion als Kassenwartin durch die Tagesordnung. Nach der Begrüßung ging sie auf das Ausscheiden der Vorsitzenden ein, bei der sie sich bereits im August mit einem Präsentkorb für ihr Engagement bedankt hatte.

Dosch erinnerte an die Arbeit des Besuchsdienstkreises, der finanziell unterstützt wird. Dieser besteht aus acht Frauen, welche diese Aufgabe schon seit Jahren übernehmen.

Aktuell 86 Mitglieder

Anschließend stellte Dosch die Kassenberichte für 2019 und 2020 vor und berichtete über die Einnahmen und Ausgaben. Sie führte ebenso aus, dass der Verein aktuell 86 Mitglieder hat. Herbert Wiese und Winfried Balles bestätigten ihr eine korrekte Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

In der folgenden Wahl galt es, die Position des Vorsitzenden neu zu besetzen. Nachdem im Vorfeld und auch bei der Versammlung niemand für dieses Amt gefunden werden konnte, erklärte sich Dekan Johannes Balbach bereit, es zu übernehmen. Er wurde von der Versammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

In der folgenden Ansprache ging er auf Zweck des Vereins – die ideelle und finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinde in Hainstadt bei der Verwirklichung ihrer sozialen und caritativen Aufgaben – ein. Laut Dekan gelte es auch weiterhin, Augen und Ohren offen zu halten für Menschen, die die Unterstützung des Vereins in leiblicher, seelischer und finanzieller Form benötigen. Anschließend ging er auf den Ukraine-Krieg und seine Folgen ein. Es werde immer häufiger die Frage gestellt: „Warum lässt Gott so etwas zu?“ Man sollte hierbei die Kraft des Gebetes nicht unterschätzen und für den Frieden auf der ganzen Welt zu bitten. „Es ist aber auch an uns, zu überlegen, wie wir den Menschen aus den Kriegsgebieten helfen können.“

Augen und Ohren offen halten

Am Ende seiner Ausführungen stellte Dekan Balbach die Frage an die Versammlung, ob der Verein für soziale und caritative Aufgaben Hainstadt aufgrund seiner guten finanziellen Lage nicht überlegen sollte, wie er die ukrainischen Flüchtlinge unterstützen kann.

Daraufhin wurde vereinbart, ein erstes Treffen mit den Flüchtlingen und Gastfamilien zu organisieren.