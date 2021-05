Unternehmer aus Odenwald-Tauber beraten mit Kanzleramtschef Helge Braun über Öffnungsschritte

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Kanzleramtschef und Bundesminister für besondere Aufgaben, Helge Braun (CDU), diskutierte am Dienstagabend online mit rund 60 Teilnehmern aus dem Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber über die nächsten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Dabei ging es um finanzielle Überbrückungshilfen, Hygienekonzepte, digitale Lösungen und unterschiedliche Regelungen der Bundesländer und Landkreise.

Pandemie-Bewältigung dauert

Nach der Begrüßung durch die Bundestagsabgeordnete Nina Warken lobte Kanzleramtschef die Corona-Politik der Bundesregierung. „Wir haben Großartiges geleistet“, sagte er. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels.“ Er verglich die Corona-Pandemie mit der Spanischen Grippe vor über hundert Jahren.

Braun pries den Hersteller des Biontech-Impfstoffs für seine „gigantische Leistung“. Doch trotz positiver Entwicklungen brauche es Zeit, die Pandemie zu überwinden. Man müsse weiterhin Kontakte vermeiden. So glaubte man im Januar, „Corona ganz gut im Griff“ zu haben. Dann trat die sogenannte „britische Mutante“ auf. Die Entwicklung in Indien und Großbritannien bereite Sorge, denn die dort auftretenden Mutanten seien ansteckender. „Wir brauchen eine hohe Durchimpfungsquote“, stellte er deshalb fest. „Je mehr Leute geimpft sind, desto besser.“ Er geht davon aus, dass sich die Lage wegen zunehmender Impfquoten und aus saisonalen Gründen entschärfen werde. Ungeimpfte müssten sich aber weiter regelmäßig testen lassen. „Normalität im Spätsommer oder Herbst ist möglich“, stelle Braun in Aussicht. Er freute sich, dass die Hilfen für Unternehmen gut funktionierten. „Wir als Deutschland haben den Anspruch, wirtschaftlich gut durch die Krise zu kommen“, so der Kanzleramtschef.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig leitete die Fragerunde ein, an der rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region teilnahmen. Frank Bundschu, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Main-Tauber, forderte, dass die Überbrückungshilfen über den 30. Juni hinaus bezahlt werden. Zudem wünschte er sich eine Smartphone-App, die Kontakte nachverfolgt und in der hinterlegt ist, ob die betreffende Person geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Ungleichbehandlung kritisiert

Die Inhaberin einer Gärtnerei äußerte ihr Unverständnis darüber, dass kleine Bekleidungsgeschäfte schließen mussten, obwohl dort Hygienekonzepte gut umgesetzt worden seien. Außerdem kritisierte sie, dass es schwierig sei, einen Impftermin zu erhalten. Bernadette Martini, Zweite Vorsitzende des Dehoga Neckar-Odenwald, kritisierte, dass die Pflicht zur Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten abgeschafft worden sei. So habe ein Kunde ihres Hotels seine Buchung storniert, weil die Reisebedingungen in Österreich besser und kalkulierbarer seien: „Wir sind mit dem Ausland nicht konkurrenzfähig.“

„Flickenteppich“ bei Busbranche

Yvonne Hünenberg, stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer, beklagte den „Flickenteppich in Deutschland“, der zu unübersichtlichen Regelungen führe. Darunter leide die Busbranche. Außerdem forderte sie eine bessere finanzielle Regelung für Busunternehmen, die als Mischbetriebe im öffentlichen Personennahverkehr und in der Reisebranche tätig sind. Zudem wünschte sie sich, dass Reisebusse wieder mit voller Besetzung fahren dürften.

„Die ganze Pandemie in einer App zu haben, ist nicht trivial“, erläuterte Braun. Denn es gehe um sensible Gesundheitsdaten. Die staatliche Corona-Warn-App sei für die anonyme Kontaktnachverfolgung entwickelt worden. Die Luca-App dagegen erfasse Namen und Adressen von Kontaktpersonen. „Mit zwei Apps können wir das aber schaffen“, stellte er in Aussicht.

„Manche Dinge sind unerlässlich, andere nicht“, sagte Braun dazu, dass kleine Bekleidungsgeschäfte im Gegensatz zu Lebensmittelgeschäften hätten schließen müssen. „Es geht darum, Kontakte zu reduzieren.“ Er zeigte Verständnis dafür, dass man manche Maßnahmen für ungerecht halte. „Die Pandemie stellt uns vor unmögliche Aufgaben“, sagte er. Ähnlich verhalte es sich bei der Vergabe von Impfterminen. „Die Politik kann nicht alle Ungerechtigkeiten ausgleichen“, stellte er fest. Man habe Älteren und Vorerkrankten den Vortritt gelassen. Da Geimpfte für niemanden mehr eine relevante Ansteckungsgefahr bedeuteten, habe man diesen ihre Grundrechte zurückgeben müssen.

Der Kanzleramtschef verteidigte die Entscheidung, die Quarantäne für Auslandsrückkehrer aus Ländern mit einer Inzidenz unter 200 auszusetzen. „Wir werden bald stabile, niedrige Infektionszahlen in Deutschland haben“, kündigte er an.

Bezüglich von Mischbetrieben bei Busunternehmen sieht Braun ein Problem bei der Überbrückungshilfe. „Wir suchen händeringend nach einer guten Idee“, sagte er. Derzeit könne man solche Unternehmen nur auf den Härtefallfonds verweisen. Anträge, die dort eingingen, würden individuell überprüft.

Er sprach außerdem von einem „harten Ringen“ mit der Europäischen Union um die Verlängerung der Überbrückungshilfen. „Für mich ist diese Unterstützung keine Beihilfe“, sagte Braun. Denn dadurch würden die Folgen staatlicher Maßnahmen ausgeglichen. Außerdem kündigte er Hilfen für Veranstalter an, damit diese bald Veranstaltungen für weniger Besucher wirtschaftlich organisieren könnten.

Dass verlässliche Liefertermine beim Impfstoff nicht möglich seien, liegt nach den Worten des Bundesministers daran, dass man über keine Lagerhaltung der Vakzine verfügt. Dennoch habe man in jedem Quartal mehr Impfdosen erhalten, als vertraglich vereinbart worden sei.