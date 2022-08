Götzingen/Eberstadt/Rinschheim. Im Rahmen der für Götzingen erfolgreich verlaufenen Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ hatte sich auch die Nachbarschaftsgrundschule präsentiert. In Kooperation mit der Ortschaftsverwaltung wurde ein Malwettbewerb unter dem Motto „Unsere Schule hat Zukunft – Meine Traumschule!“ veranstaltet. Dabei zeigten sich die Kinder sehr kreativ. Phantasievoll wurde vom Streichelzoo über eine Kletterwand am Schulhaus bis zu einem Pool auf dem Dach eine große Bandbreite an Schülerideen vorgestellt. Dieser Tage besuchte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich die Schule, um die Vorschläge zu prämieren. Beeindruckt war sie von der Ideenvielfalt der Kinder und deren inspirierenden Bildern. Sie entnahm daraus die Vorstellungen der Mädchen und Jungen für eine zukunftsfähige Schule – und versprach, sich bei der nächsten Schulhaussanierung an diese Vorschläge zu erinnern. Insgesamt reichten die Schüler 44 Bilder ein, die nun auf einem Banner entlang des Schulhofes für alle Interessierten zu sehen sind. Preise gab es nicht nur für die besten drei Bilder jeder Klasse – sondern eine süße Überraschung als „Dankeschön“ für alle Künstler. Bild: Jaufmann

