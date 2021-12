„Unser Mann in Havanna“ zu sehen

Buchen. Spionage gehört zu den ältesten Gewerben der Welt und hat seit jeher etwas Anrüchiges und unglaublich Faszinierendes an sich. Einigen ist sie ein totalitäres Schreckgespenst, anderen eine Notwendigkeit für funktionierende Demokratien. Hochkonjunktur hatten Geheimdienste, Spionage und Gegenspionage während des Kalten Krieges – und genau in dieser Zeit spielt Graham Greenes humorvoller Roman „Unser Mann in Havanna“, den Carsten Ramm in der Theaterfassung von Clive Francis auf die Bühne bringt. In Buchen ist die Vorstellung am Dienstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Ramm inszeniert die Agenten-Komödie mit vier Schauspielern, wobei René Laier den Staubsaugerverkäufer Wormold verkörpert.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Karten gibt es bei der Tourist-Information, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.