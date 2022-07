"Unser Dorf hat Zukunft": Götzingen holt die Silbermedaille

Götzingen. Der Buchener Stadtteil Götzingen hat sich beim diesjährigen Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ die Silbermedaille gesichert. Sechs weitere Dörfer holten ebenfalls Silber, fünf Dörfer errangen die Goldmedaille. Für den im nächsten Jahr stattfindenden Bundesentscheid hat sich Lautern, Teilgemeinde der Stadt Heubach (Ostalbkreis), qualifiziert.

„Mit dem einen Auge bin ich ein wenig traurig, mit dem anderen kann ich aber guten Gewissens sagen, dass Götzingen alles gegeben hat und wenn eine Gemeinde wohl besser gewesen ist, dann ist das so völlig in Ordnung. Gerne wäre ich mit Götzingen in den Bundesentscheid gegangen, aber wir werden unsere Ziele weiterverfolgen, ob mit Wettbewerb oder ohne“, sagt Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. Am Mittwochvormittag hatte sich der Stadtteil der Jury des Wettbewerbs präsentiert (wir berichteten).

