  Ungewohntes Bild auf der „Alla Hopp“-Anlage

Buchen. Trotz des schönen Wetters am Wochenende herrschte auf der „Alla Hopp“-Anlage in Buchen gähnende Leere. Die Stadt hatte sich am Montag dazu entschieden, das Gelände an den Wochenenden bis zum 7. März zu schließen (wir berichteten). Am Wochenende zuvor waren laut der Verwaltung so viele Menschen auf die Anlage geströmt, dass an Abstand nicht zu denken war. Nach wie vor gelten die Regelungen der Corona-Verordnung und die Kontaktbeschränkungen. Und diese sehen, wie eigentlich bekannt sein sollte, ein Verbot derartiger Menschenansammlungen vor. ms/Bild: Ralf Scherer