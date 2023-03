Ungewohnte Klänge vom Kirchenchor

Buchen. Vom Kirchenchor St. Oswald sind am Ostersonntag, 9. April, um 10.45 Uhr in der Kirche St. Oswald ungewohnte Klänge zu hören. Dr. Alban: „Sing Hallelujah“, U2: „I still haven´t found what I´m looking for“ und Mr. Mister „Kyrie“ stehen unter anderem auf dem Programm. In der Band sind wieder bewährte Musiker von „Rock und Klassik“, 2011 und der zwei Aufführungen von „The Wall“ im Jahr 2019. Neu im Team ist der Kopf der Prime Session Wolf Dieter Hieke. Solisten sind Michaela Bischoff und Tobias Herberich. Anlass für dieses großangelegte Chorprojekt sind Fördergelder der Bundesregierung „Neu Start Kultur“ in der Laienmusik. Bereits das Jubiläum 25+1 Jahre Kinder- und Jugendchor auf dem Musterplatz wurde durch diese Impuls-Gelder erst realisierbar. Nach der langen musikalischen Entbehrung auch in den Kirchen werden Vereine mit innovativen Ideen gefördert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Zielgruppen

Voraussetzungen sind zum Beispiel, neue Zielgruppen anzusprechen oder künstlerische Herausforderungen anzugehen. Projektpartner ist der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald, Buchen.

Der Buchener Produzent Michael Mainx wird zusammen mit Peter Falke (Karlsruhe) die Tontechnik betreuen. Beide sind studierte Toningenieure und aktiv in den größten Hallen und Stadien Deutschlands oder gar dem Hockenheimring. Live sind sie gefragt bei Künstlern wie Reinhard Mey, Glashaus, Moses Pelham, Die Prinzen, Michael Patrick Kelly, Glasperlenspiel oder der SWR Big Band.