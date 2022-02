Unfallhergang noch unklar

Buchen. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten ist der Hergang eines Unfalls am Montag in der Präsident-Wittemann-Straße bislang noch unklar. Das Polizeirevier Buchen hofft auf Zeugen, die den Unfall zwischen einem Ford und einem Hyundai gegen 18 Uhr beobachten konnten. Ein 78-Jähriger war mit seinem Ford von der Wilhelmstraße in die Präsident-Wittemann-Straße gefahren. An der Kreuzung mit der Walldürner Straße stieß der Ford-Lenker mit dem Hyundai einer 23-Jährigen zusammen, als diese im Begriff war, in der Präsident-Wittemann-Straße nach links in die Walldürner Straße abzubiegen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1