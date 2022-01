Unfall verursacht und abgehauen

Mosbach. Ein 55-Jähriger war am Freitag mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße 27 von Obrigheim kommend in Richtung Mosbach unterwegs. Hierbei wurde er – nach Angaben der Polizei – von einer unbekannten Person mit ihrem Pkw überholt. Beim Einscheren schätzte der oder die Unbekannte den Abstand vermutlich falsch ein, wodurch der 55-Jährige mit seinem Auto nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einem Zusammenprall zu verhindern. Beim Befahren des Grünstreifens touchierte der Seat einen Leitpfosten.

Die unbekannte Person fuhr nach dem Unfall mit ihrem Wagen weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

