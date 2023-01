Unfall in Buchen: Zwei Personen leicht-, eine mittelschwer verletzt

Buchen. Zu einem größeren Verkehrsunfall kam es am Sonntag um kurz nach 9 Uhr in Buchen an der Kreuzung Hettinger Straße/Am Eckenberg. Ein Pkw wollte von der Straße "Am Eckenberg" in die Hettinger Straße einfahren und übersah dabei ein Auto, das stadtauswärts in Richtung Hettingen fuhr. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei zwei Personen leicht- und eine Person mittelschwer verletzt wurden. Zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme war die Straße längere Zeit voll gesperrt. Die Feuerwehr Buchen übernahm die Verkehrsregelung. Über den Sachschaden konnte die Polizei am Sonntagmittag noch keine Auskunft geben.

