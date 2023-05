Unechte Teilortswahl: Ortschaftsrat für die Beibehaltung

Götzingen. Grüße entbot Götzingens Ortsvorsteherin Daniela Gramlich zur Eröffnung der dritten öffentlichen Ortschaftsratssitzung des Jahres. Zentrales Thema dieser Sitzung war die Entscheidung hinsichtlich der Beibehaltung oder der Ände rung der Unechten Teilortswahl.

Die Ortsvorsterin informierte über Anlass bzw. Hintergrund der zu fällenden Entscheidung und erläuterte detailliert das bezüglich der Kommunalwahl bestehende Wahlrecht sowie die bei der zu treffenden Entscheidung zu berücksichtigen Fakten. In einer umfassenden Erörterung diskutierte man im Gremium ausführlich die Erkenntnisse aus den seit der Eingemeindung mit der unechten Teilortswahl gesammelten Erfahrungen und wog diese ab gegenüber den denkbaren Auswirkungen einer Umstellung bzw. Abschaffung der unechten Teilorts-wahl. Nach eingehender Abwägung von Für und Wider entschied sich der Ortschaftsrat einstimmig für deren Beibehaltung.

Anschließend forderte die Ortsvorsteherin die Räte dazu auf, bis spätestens 30. Juni Vorschläge für die Haushaltsgestaltung 2023/24 vorzulegen. Ein weiteres Thema war die Ausarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung bzw. Verschönerung des Ortsbildes. Sie lud in diesem Zusammenhang auch ein zur Teilnahme an der am 7. Mai geplanten Eröffnungswanderung des neu angelegten Blütenweges.

Auch in der Frageviertelstunde der Einwohner wurden Fragen zur Dorfverschönerung angesprochen, dabei auch Initiativen der Einwohner diesbezüglich angeregt. Die Ortsvorsteherin appellierte an die Bürgerschaft, verstärkt auf die Einhaltung gewisser Regeln zu achten wie beispielsweise ordnungsgemäße Beseitigung von Hundekot, Vermeidung wilder Müllablagerung und ähnlichem, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Auch die Entwicklung hinsicht-lich des „Dorfladens“ wurde angesprochen. Hierzu war vom Sprecher der gegründeten Genossenschaft zu erfahren, dass man nach Überwindung verschiedener unerwartet aufgetretener Hindernisse jetzt wieder auf vielversprechendem Weg sei.

Inzwischen wurde bereits ein Franchisevertrag abgeschlossen. Somit besteht die begründete Hoff-nung, dass, vorausgesetzt es treten keine neuerlichen Probleme mehr auf, die Götzinger möglicherweise schon gegen Ende des Jahres im genossenschaftlich betriebenen Container-Dorfladen „Tante M“ werden einkaufen können.

Dann regten die Ortschaftsräte noch die Aktualisierung des Ortsplanes an der Bushaltestelle sowie eine Info-Versammlung oder einen Flyer für neu zugezogene Bürger an. jm