Buchen. Der Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse kommt am Montag, 30. Mai, auf Einladung des Verbands der Odenwälder Museen und Sammlungen zu einer ganz besonderen szenischen Lesung mit dem Titel „…und nie kann ich vergessen“ ins Bezirksmuseum Buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stalingrad-Überlebender

Es ist das Porträt eines Stalingrad-Überlebenden: Hans-Erdmann Schönbeck lag mit schwersten Verletzungen und erblindet vor Stalingrad und hatte keine Hoffnung. Doch er wurde gerettet. Als einer der letzten wurde er aus der Hölle geflogen. Fast 80 Jahre später, mit knapp 100 Jahren Lebensweisheit, blickt Schönbeck nun gemeinsam mit Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse zurück: auf seinen inneren Widerstand gegen Hitler. Auf die verpasste Gelegenheit, ihn zu töten, als Schönbeck nach der Schlacht in Hitlers Nähe kommandiert wird. Ein paar Nächte schläft er auch neben Graf Stauffenbergs Bombe. All das beschäftigt ihn, doch es bricht ihn nicht. Er macht steile Karriere in der Automobilindustrie und bleibt voller Demut und Dankbarkeit, gerettet worden zu sein. Mit dem großen Wissen, was Freiheit und Diktatur wirklich bedeuten, spricht er über alte und neue Werte. Und das, was uns Menschen zusammenhält. Ein einfühlsames Porträt von einem der letzten Stalingrad-Überlebenden, ein Plädoyer für die Menschlichkeit und ein Signal gegen den neuen Hass.

Bestsellerautor Tim Pröse kommt nach Buchen. © Veranstalter

Tim Pröse studierte Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie, war Chefreporter der Münchner Abendzeitung sowie Redakteur des Focus und wurde mit dem „Katholischen Medienpreis“ ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. Alle wichtigen Hinweise zum Veranstaltungsbesuch sind im Internet unter www.odenwald-museen.de zu finden.