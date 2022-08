Buchen. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag mit Gewalt in ein Schulgebäude in Buchen ein. Der oder die Täter versuchten zwischen 17.30 Uhr am Montag und 10.15 Uhr am Dienstag zwei Türen der Schule im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring aufzubrechen, was misslang. Sie gelangten über eine dritte Tür ins Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

