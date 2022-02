Umfrage ausgewertet

Buchen. Eine erfreulich große Zahl an Interessenten hatte in den vergangen Wochen die Gelegenheit genutzt, im Rahmen von Workshops und Interviews ihre Vorstellungen zur Umgestaltung und Nutzung des Wimpinahauses einzubringen. Dafür hatten sich ausreichend Freiwillige bereiterklärt, diese Formate digital und in Präsenz durchzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über 120 Rückmeldungen aus allen Altersklassen und quer durch die Gesellschaft bilden nun eine breitgefächerte Grundlage für die Steuerungsgruppe zielgerichtet weiterzuarbeiten. Dass es dabei keine Denkverbote gab, zeigt die Vielfalt an Ideen und interessanten Hinweisen, die sich daraus ergeben hat.

Inzwischen sind die Umfrageergebnisse ausgewertet und in einer Präsentation aufgearbeitet, so dass die ersten Schritte erfolgreich gemeistert wurden. Zum Abschluss dieser ersten Phase, aber auch als Startpunkt für die Zweite, lädt der Steuerungskreis nun zu einer Videokonferenz am Montag, 21. Februar um 19 Uhr ein, bei dem die Ergebnisse vorgestellt und die nächsten Schritte in diesem Prozess erläutert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei gibt es auch ausreichend Gelegenheit zu Rückfragen und Raum für weitere Ideen. Der Zugang zu dieser Videokonferenz ist sehr niederschwellig gehalten, in dem man über die Homepage www.kath-buchen.de/Umbau Wimpinahaus den Zugangslink antippt. Ausdrücklich willkommen sind alle an der Weiterentwicklung des Wimpinahauses interessierten Personen, unabhängig ob sie bisher an einem Workshop teilgenommen haben.

Die Umfrageergebnisse geben auch deutliche Hinweise auf Bedürfnisse der Menschen für ein kirchliches Gemeindeleben, so dass in derzeit schwierigen Zeiten auch dadurch ein Strukturprozess beginnen kann. Die Steuerungsgruppe freut sich über eine rege Teilnahme der Öffentlichkeit, um den weiteren Weg zielgerichtet abstimmen zu können.