Überschwemmung nach Plan

Buchen. Das Brücklein ist nicht mehr passierbar, der Fußgängerweg größtenteils überschwemmt: Der Dauerregen der vergangenen Tage hat den Pegel der Morre im Bereich zwischen Hollergasse und Lohplatzstraße deutlich ansteigen lassen. Wo das Flüsschen normalerweise eher unscheinbar vor sich hin plätschert, nimmt es zurzeit die volle Breite des Raumes ein, den man ihm im Zuge der erst vor wenigen Wochen abgeschlossenen Renaturierung eingeräumt hat.

„Die Flutmulde tut ihren Dienst“, fasst Hubert Kieser, Technischer Dezernent der Stadt Buchen, die Situation im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten zusammen. Für Beschwerden einiger Bürger wegen des leicht überfluteten Weges hat er wenig Verständnis. „Das ist so gewollt. Alles ist noch im Normalbereich“, so Kieser. „Das ist kein Hochwasser, vor dem man Angst haben muss.“ Der Fußweg sei nun für einen kurzen Zeitraum nicht passierbar, biete Spaziergängern aber ansonsten viel Erholungswert in unmittelbarer Wassernähe.

Ausgelegt ist das Hochwasserschutzkonzept auf einen Wasserabfluss, der statistisch nur einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird. Bis ein solcher Pegel erreicht werde, gebe es zurzeit noch einen Puffer von gut 70 Zentimetern, so Kieser. Seiner Einschätzung nach erfüllt die Renaturierung schon jetzt ihren Zweck: „Es bleibt alles im Bachbett. Der Bereich ist planmäßig überschwemmt.“ Die Morre nutze den Platz, den man ihr gegeben habe. „Ich sehe keine Gefahren“, betont Kieser. Ohne die Renaturierung hätten einzelne Anwohner womöglich schon mit Wasser im Garten oder gar im Keller rechnen müssen. Derlei Probleme, die man aus der Vergangenheit kenne, seien ihm jedoch aktuell nicht bekannt.

Mit der Renaturierung der Morre hat die Stadt Buchen Hochwasserschutz, Naturschutz und Naherholung miteinander verbunden. Für insgesamt 2,8 Millionen Euro Baukosten ist in den vergangenen zwei Jahren ein „grünes Band“ durch die Innenstadt entstanden, das im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten“ vom Land Baden-Württemberg prämiert wurde. Neben dem Preisgeld in Höhe von 70 000 Euro erhielt die Stadt Buchen Zuschüsse in Höhe von 56 Prozent für die Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen und 85 Prozent für die naturnahe Gestaltung.

In einem weiteren Abschnitt soll voraussichtlich ab dem Jahr 2023 auch der Verlauf der Morre im Bereich des Burghardt-Gymnasiums naturnah gestaltet werden.