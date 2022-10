Überprüfung der Rettungs- und Fährtenhunde erfolgreich

Buchen/Bödigheim. Der Verein für Deutsche Schäferhunde OG Buchen/Bödigheim führte am Wochenende seine Herbstprüfung durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es waren insgesamt 18 vereinseigene Hunde erfolgreich am Start. Richter war Alexander Rath aus Bretten, Als Prüfungsleiter fungierten Yvonne Weinlein und Bernd Schäfer. Der Schwerpunkt der Überprüfung lag bei den Fährten- und Rettungshunden.

Die Eignungsprüfung RH E, Suche nach einer vermissten Person, in einem Waldgelände vom 5000 Quadratmetern haben erfolgreich abgelegt: Sigrid Meixner mit Marie vom Reicherthof, 173 Punkte, Note Gut; Claudia Bucher mit Yakko vom Appeltal 169 Punkte, Note Gut; Henrik Kreuter mit Fendo- Lenox vom Friedatal mit 152 Punkte, Note Befriedrigend.

Die RH 2 A,Prüfung, Suche nach zwei vermissten Personen, in einem Waldgelände mit 25 000 Quatratmetern, Suchzeit 20 Minuten haben erfolgreich abgelegt: Dirk Westenhöfer mit Bella, 268 Punkte, Note Gut; Michael Kollbach mit Nika vom Reichertshof 261 und 260 Punkte, Note Gut; Martynas Pockevicius mit Ergo Menulio Pilnatis einmal 266 Punkte Note Gut, und 233, Note Befriedigend; Sabina Boucher mit Anubis von Bischof Metzger mit 223 Punkte und 216 Punkte, Note Befriedigend.

Die höchste Prüfungsstufe RH 2- B Prüfung, Suche nach drei vermissten Personen in einem Gelände von 35000 Quadratmeter, Suchzeit 30 Minuten absolvierten, Friedrich Reichert mit Sigi vom Judenberg Note Vorzüglich, Michael Kollbach mit Gismo vom Reichertshof Note Sehr Gut und Dirk Westenhöfer mit Bella Note Gut.

Bei der FPr 1, suchen einer eigenen Fährte 300 Meter lang, waren erfolgreich: Henrik Kreuter mit Fendo- Lenox vom Friedatal mit der Note Gut, 87 Punkte.

Die FPr3, suchen einer 600 Meter lange Fremdfährte, absolvierten Gaby Haas mit Kassandra vom Reichertshof, 75 Punkte, Note Befriedigend.

Die Fährtenhundprüfung FH 1, Fremdfährte 1000 Meter lang, meisterten Otto Kattisch mit Enamorado vom Reichertshof mit Vorzüglich, 99 Punkte, und Friedrich Reichert mit Sigi vom Judenberg Note Sehr Gut, 94 Punkte.

Die Verkehrssichere Begleithundeprüfung legte Nina Essig mit Nero vom Brunnensprung ab.

Auch Mitglieder der Rettungshundestaffel FFW Buchen freuten sich über die Anwesenheit des Kommandanten der FFW Buchen, Andreas Hollerbach. Durch den Besuch der Veranstaltung konnte er sich von den Leistungen der Rettungshunde ein Bild machen. Er dankte den Teilnehmern für ihre Ehrenamtliche Arbeit in der Freiwilligen Feuerehr der Stadt Buchen und lobte die gute Zusammenarbeit.

Der Leistungsrichter Alexander Rath lobte die Hundeführer und die gezeigten Leistungen, und sprach der Prüfungsleitung seinen Dank für die vorbildliche Vorbereitung der Prüfungstage aus. Er kenne keinen Verein in der Landesgruppe Baden der so gewissenhaft und zahlreich die Ausbildung von Rettungshunden betreibt. Der Verein verfüge über ein tolles Vereins- und Prüfungsgelände. Der Vorsitzende Friedrich Reichert dankte dem Prüfungsrichter, allen Helfern, der Stadt Buchen, den Jagdpächter und den Landwirten. Auch gratulierte er den Hundeführern zu ihrer Einsatzbereitschaft in der Vorbereitung und ihren erfolgreichen Prüfungen.