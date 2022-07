Über Krebs informieren

Buchen. Diagnose Krebs: Wenn Betroffene von dieser Erkrankung erfahren, ist oftmals plötzlich alles anders. Angst gehört von nun an zum alltäglichen Begleiter: Angst vor Operationen, Therapien und vielleicht davor, dass keine Behandlung mehr helfen könnte. Doch so unterschiedlich die Krankheitsbilder sind, so individuell sind auch die Behandlungsmöglichkeiten und der Umgang mit der Erkrankung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sechs Vorträge

Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich deshalb am kommenden Samstag, 9. Juli, in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen ab 9 Uhr über die Krankheit und das Weiterleben mit Krebs informieren. In sechs verschiedenen Live-Vorträgen werden Diagnose und Therapiemöglichkeiten genauer vorgestellt.