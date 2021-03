Buchen/Mosbach. Die Diagnose Darmkrebs hört niemand gerne. Oft hat sich der Krebs ausgebreitet, weil dieser Krebs zu Beginn schmerzfrei ist und unbemerkt bleibt. Dies ist mit regelmäßiger Vorsorge leicht zu verhindern, denn der Darmkrebs kann besonders im Anfangsstadium sehr gut behandelt werden. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren an diesem Dienstag, 23. März, 19 Uhr in der Reihe „Treffpunkt Medizin“ virtuell über Vorsorge und Behandlung. Anmeldung sind per E-Mail an Veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de möglich. Die Zugangsdaten werden kurz vor der Veranstaltung per E-Mail übermittelt. Interessenten können sich auch über Telefon einwählen, unter 0721/60596510, Zugangscode: 890-572-829.