Während man in naheliegenden Landkreisen auf dem Nibelungensteig oder auch auf dem Neckarsteig wandert, kann man – falls man mal eine große Tour laufen möchte – dies in Hettingen tun. Seit nun schon zwölf Jahren nimmt Gundolf Scheuermann mit seinem Team vom Heimatverein Hettingen eben gerade auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein und hat schon fast 500 Kilometer an Wanderstrecken, die

...