Über 150 Fünftklässer am BGB

Buchen. Bürgermeister Roland Burger hat bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend über die Schülerzahlen in den Eingangsklassen allgemeinbildender Schulen im Stadtgebiet informiert. So sind bei der Wimpina-Grundschule 18 Erstklässler für das kommende Schuljahr gemeldet (Vorjahr: 33), an der Jakob-Mayer-Grundschule sind es 46 (57), an der Grundschule Bödigheim 15 (15), an der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen 17 (15), an der Grundschule Hainstadt 40 (33) und an der Baulandschule Hettingen 29 (32). An weiterführenden Schulen liegen folgende Zahlen für die fünften Klassen vor: Baulandschule Hettingen 19 (23), davon zwei Auswärtige, Karl-Trunzer-Schule 19 (29), davon sechs Auswärtige, Abt-Bessel-Realschule 91 (92), davon 29 Auswärtige, und Burghardt-Gymnasium 154 (122), davon 80 auswärtige Schüler. mb

