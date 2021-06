Über 100 Mitarbeiter geimpft

Buchen. Seit 7. Juni standen Unternehmen und Betriebsärzte in Deutschland in den Startlöchern. Nach Wegfall der Prioritäten und Öffnung des Berechtigtenkreises, dürfen nun neben den Impfzentren und Hausärzten auch Betriebsärzte gegen Covid-19 impfen. Weiss als regionaler Arbeitgeber hat die Möglichkeit genutzt und im Rahmen einer arbeitsmedizinischen Vorsorge Impfdosen bestellt. Susanne Krautheim, von der Hausarztpraxis Krautheim in Buchen unterstützte diese Aktion zusammen mit ihrem Team. Insgesamt nahmen 111 Personen das betriebsinterne Angebot an.

Anmeldung bereits Ende Mai

Es war voraussichtlich einer der heißesten Tage des Jahres. Pünktlich um 7 Uhr standen die ersten von insgesamt 111 Mitarbeitern am vergangenen Freitag vor der Anmeldung für ihren Impftermin bereit. Ende Mai hatte Weiss seinen Mitarbeitern die Möglichkeit geboten, sich auch im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge für eine betriebsinterne Impfung anzumelden. „Das Angebot kam sehr gut an. Zahlreiche Mitarbeiter, Auszubildende und Duale Studenten von Weiss meldeten unverzüglich und spontan ihren Bedarf.“, so Personalleiterin Susanne Wiesjahn.

Nun hieß es Warten und Hoffen für die Belegschaft. „Wir haben alle die Daumen gedrückt, dass der bestellte Impfstoff von Biontech auch wirklich geliefert wird“, berichtet Uwe Weiss. „Eine Woche vor dem geplanten Termin dann die erfreuliche Meldung: es klappt! Alle bestellten Impfdosen werden geliefert.“

Die Aktion wurde im Vorfeld genau geplant. Es wurde eine Desinfektionsstraße errichtet und je ein Wartebereich für zu Impfende und Geimpfte. Alle Mitarbeiter haben wie im Impfzentrum eine konkrete Uhrzeit für den individuellen Impftermin erhalten, sie wurden im Sechs-Minuten-Takt bestellt. „Toll, wie sich alle an den eng getakteten Zeitplan hielten“, lobte Ärztin Susanne Krautheim die Weiss-Belegschaft.

Für Mitte Juli ist dann die Zweitimpfung geplant. Damit können viele Weiss-Mitarbeiter entspannter in die Sommerferien starten.