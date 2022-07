Die Stadt Buchen hat ihre erste Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ beendet. Die Teilnehmer legten insgesamt über 100 000 Kilometer zurück. Bürgermeister Roland Burger (links) überreichte am Freitagabend auf dem Marktplatz Gewinne an die besten Teilnehmer nach verschiedenen Kategorien.

© Martin Bernhard