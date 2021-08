ÜAB – was ist das eigentlich genau?

Buchen. Vielen wird die ÜAB ein Begriff sein, doch was steckt eigentlich genau dahinter? ÜAB steht für Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte Buchen. Dahinter steht ein gemeinnütziger Verein, der 1974 gegründet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Initiative ging damals von der IHK und acht großen Unternehmen hier aus“, sagt Geschäftsführer Stefan Kempf. Ausbildung sei sehr komplex, und gerade kleinere Betriebe hätten manchmal Probleme, alle Ausbildungsinhalte an ihre Azubis – insbesondere im ersten Jahr – zu vermitteln. Die Unternehmen aus dem gewerblich-technischen Bereich „entsenden“ also ihre Lehrlinge je nach Ausbildungsberuf das gesamte erste Ausbildungsjahr an die ÜAB. An den Tagen, an denen sie nicht in der Berufsschule sind, sind sie an der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte und lernen die praktischen Tätigkeiten.

Weiterbildungskurse und Prüfung

„Rund ein Drittel der Lehrlinge in den Metall- und Elektroberufen im Neckar-Odenwald-Kreis beginnen hier an der ÜAB ihre Ausbildung“, so Stefan Kempf. Nach dem ersten Jahr kommen die Azubis für Weiterbildungskurse und ihre Prüfung wieder an die Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte. Das sieht der Geschäftsführer als großen Vorteil, denn sie werden dann an den Maschinen geprüft, an denen sie ihre Vorbereitung hatten.

Sechs Ausbildungsmeister und eine Administrationskraft sind an der ÜAB beschäftigt, die durch den Verein getragen wird. Finanziert wird die Ausbildungswerkstätte zum einen durch Förderungen des Landes Baden-Württemberg, zum anderen durch die Mitgliedsbeiträge und die monatliche Ausbildungsvergütung, die berechnet wird. „Die sechs Meister kümmern sich darum, dass den Azubis die Inhalte beigebracht werden“, erklärt Stefan Kempf. mg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2