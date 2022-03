Turmuhren gehen wieder

Buchen. Knapp sechs Wochen zeigten die verschiedenen Ziffernblätter der Stadtturmuhr unterschiedliche Zeiten an. Wenn Passanten auf die Anzeige auf der Westseite schauten, wurden sie richtig informiert. Die anderen Zeiten stimmten nicht. Doch damit ist seit gestern Schluss: Stefan Günther reparierte das Uhrwerk am Montag mehrere Stunden lang, so dass diese nun wieder die richtige Zeit anzeigen.

„In jede Klappe habe ich neue Motoren eingebaut“, erklärt er die Arbeiten. Ein solcher Motor schalte jede Minute, was pro Jahr etwa 525 000 Schaltungen ergibt, so Günther. Die Technik sei bereits seit etwa 50 Jahren im Einsatz, erklärt er weiter. Das mache insgesamt etwa 26 Millionen Schaltungen. „Da kann schon mal was nicht ganz richtig ticken“, so Günther zur verschlissenen Technik. Nach dem Einbau der neuen Motoren ist er aber zuversichtlich: „Wollen wir mal hoffen, dass die wieder 50 Jahre halten.“

