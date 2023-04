Turbulente Vereinsepoche bei begrenztem Probebetrieb

Götzingen. Breite Resonanz fand die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Eintracht“ Götzingen am Sonntag.

Vorsitzender Egbert Fischer stellte in seinem Jahresbericht fest, dass trotz des noch deutlich durch Corona beeinflussten Jahres 2022 das Vereinsleben weitgehend aufrechterhalten werden konnte. So beteiligte sich der Verein aktiv am „Getzemer Moarkd“ und veranstalteten auch das traditionelle Adventskonzert. Erfreut vermeldete er, dass die Zahl der Aktiven trotz Corona gehalten werden konnte, so dass das Vereinsgeschehen sowie der Probenbe-trieb nun wieder im gewohnten Rahmen weitergeführt werden können. Fischer dankte den Aktiven für ihre Treue zum Verein und damit zum Chorgesang, zollte den Mitgliedern des gemischten Chores und der „GetSingers“ Respekt für ihr Engagement und dankte auch den Vorstands-Mitgliedern für ihre zuverlässige Mitarbeit. Besondere Dankesworte richtete er an Dirigentin Regina Rein, der die Betreuung beider Chöre schon einiges an Einsatz abverlange. Ebenso zollte der dem Schulchor der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen seine Anerkennung.

Nach einem kurzen Ausblick auf die weiteren Planungen für das neue Vereinsjahr beschloss er mit der Einladung zum „Eintracht“-Liederabend am 22. April in der Festhalle seine Jahresbilanz.

Das Geschehen im Vereinsjahr 2022 ließ Schriftführerin Ivonne Ellwanger Revue passieren. Sie berichtete ausführlich über die Vereinsaktivitäten mit der Beteiligung bei der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie dem Adventskonzert als Höhepunkten.

Der Verein zählt derzeit 44 aktive und 64 passive Mitglieder. 42 Proben wurden im Berichtszeitraum abgehalten, sie dankte den Sängerinnen und Sängern für ihren Einsatz. Jugendreferentin Vanessa Ellwanger informierte die Versammlung über Einzelheiten um die Einsätze des Projektchores „Die GetSingers“, an dem sich derzeit 23 Aktive beteiligen.

Einen zufriedenstellenden Finanzbericht legte Kassenwartin Edith Müller vor. Dazu wurde ihr durch die Kassenprüfer Willi Holderbach und Erwin Holderbach eine tadellose Kassenführung bescheinigt. Nach deren Empfehlung wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Eine recht turbulente Vereinsepoche bei begrenztem Probebetrieb und Chorgeschehen hatte Dirigentin Regina Rein zu bilanzieren. Zwar habe man Corona irgendwie noch immer „im Kopf“, doch sei der Chor erfreulicherweise „singfähig“. Sorgen bereite allerdings das Fehlen jüngerer Sängerinnen und Sänger. Um nachhaltig und längerfristig den Chor zu erhalten sei daher die Gewinnung jüngerer Aktiver zwingend notwendig.

Rein zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Vereinsentwicklung und Chorarbeit und hoffe auf einen erfolgreichen Verlauf der geplanten Veranstaltungen.

Mit einem eindringlichen Appell zur Werbung neuer Sängerinnen und Sänger beschloss sie ihr Statement.

Grüße von Bürgermeister, Stadt- und Ortschaftsverwaltung sowie Dank fürs Engagement im Interesse der Mitbürger formulierte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich.

Den Dank der Pfarrgemeinde und des Gemeindeteams übermittelte Ilse Aumüller, sie zollte Anerkennung für das Engagement bei den kirchlichen Anlässen und die Mitgestaltung von Gottesdiensten. jm